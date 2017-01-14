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Телеканал новин 24 Новини Технології
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

В Ізраїлі збудують дорогу, яка заряджатиме автомобілі на ходу

01:02, сьогодні 19 Читать новость на русском
Автомобілі
Автомобілі / 24 Канал

Такий новітній автошлях планують прокласти в Тель-Авіві.

Технологію розробила ізраїльська компанія Electroad. Автомобіль заряджається дистанційно від спеціального дорожнього полотна. Аби все запрацювало, у траншеї, на глибині 8 сантиметрів, встановлюють індукційні котушки.

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Зверху кладуть асфальт. Струм передається на висоту до 25 сантиметрів, тож до пасажирів не доходить. Розробники розповіли, що технологія проста і недорога. Потрібні лише мідь та гума. Тож під електромобілі можна переобладнати будь-яку дорогу.

Теги: LifeStyle Ізраїль Транспорт
Джерело: 24 Канал
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