В Кабміні досі не заблокували російські соцмережі: фотодоказ

На території Кабінету міністрів досі можна користуватись російськими сайтами, які заборонено згідно з Указом президента Петро Порошенко.

Про це пише видання "Українські новини".

В Кабміні не заборонили "ВКонтакте"

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Як повідомляє кореспондент видання, та території Кабміну, користуючись їхнім Wi-Fi, можна без проблем зайти на сайти "Вконтакте", "Однокласники", "Яндекс" і Mail.ru.

В Кабміні не заборонили Mail.ru

При цьому департамент кіберполіції національної поліції вже закликав громадян повідомляти про факти невиконання провайдерами блокування доступу користувачів до російських соцмереж.

В Кабміні досі можна користуватись "Однокласниками"

Нагадаємо, 16 травня згідно з Указом президента Петра Порошенка в Україні заборонили соцмережі "ВКонтакте" та "Однокласники" та інші російські ресурси терміном на 3 роки.