В Кабміні розповіли, скільки вже продали квитків на Євробачення-2017

За 10 днів з початку продажу квитків на Євробачення-2017, що у травні відбудуться у Києві, вже продали майже 15 тисяч квитків.

Про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді відзвітував віце-прем’єр В’ячеслав Кириленко.

За його інформацією, станом на ранок 24 лютого вже продано 14951 квиток. Їх придбали покупці з 52 країн світу.

52% – в Україні, 48% квитків придбано за кордоном,

– уточнив віце-прем’єр.

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Кириленко додав, що чимало квитків придбали у Великобританії, Німеччині та навіть у Росії.

До слова, перші два квитки на фінал Євробачення-2017 придбала переможниця Євробачення-2004 співачка Руслана. За них вона віддала майже 7 тисяч гривень.

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