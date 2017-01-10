В Кабміні зацікавились, на що витратили кошти, виділені на відновлення Донбасу

Кабінет міністрів створив комісію, яка перевірить використання майже чотирьох мільярдів гривень, які призначалися для відновлення Донецької та Луганської областей в 2016 році.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Урядом прийнято рішення про створення міжвідомчої комісії з питань проведення аналізу ефективності та цільового використання коштів спеціального фонду обласних бюджетів Донецької та Луганської областей в розмірі 3,8 мільярдів гривень,

– зазначили в повідомленні прес-служби Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Зауважимо, що кошти Донецькій і Луганській військово-цивільним адміністраціям надали із залишків місцевих бюджетів населених пунктів, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень.

Міжвідомча комісія складається з представників Міністерства з питань окупованих територій, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерства фінансів, Державного казначейства та Державної аудиторської служби.

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