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В Каліфорнії пройшов чемпіонат з серфінгу серед собак: неймовірні фото та відео з соцмереж

20:13, сьогодні 71 Читать новость на русском
Серфінг для собак
Серфінг для собак / Фото з відкритих джерел

У Каліфорнії на пляжі Пасіфік Стейт пройшов чемпіонат світу з серфінгу серед собак.

У чемпіонаті взяли участь собаки різних порід та розмірів. Всі учасники змагань мали одягнути рятувальні жилети та повинні мати досвід катання на дошці.

Деякі собаки серфили самостійно, а дехто катались зі своїми господарями чи навіть парами з іншими собаками. Перше місце отримала учасниця із австралії на ім'я Еббі.

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Вперше змагання з серфінгу серед собак провели у 2006 році. З того часу з кожним новим чемпіонатом кількіість учасників сильно зростає.

Незвичному спорту для собак навіть присвятили книгу "Собачий гід по серфінгу". У ній йдеться про те, як навчити свого улюбленця стояти на дошці та чому це так подобається тваринам.

Surf's pup! #worlddogsurfingchampionships #epicsummer #california

Публикация от Colleen C (@colleen1810)

Теги: світ тварин LifeStyle Курйозні новини
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