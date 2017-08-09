В Каліфорнії пройшов чемпіонат з серфінгу серед собак: неймовірні фото та відео з соцмереж

У Каліфорнії на пляжі Пасіфік Стейт пройшов чемпіонат світу з серфінгу серед собак.

У чемпіонаті взяли участь собаки різних порід та розмірів. Всі учасники змагань мали одягнути рятувальні жилети та повинні мати досвід катання на дошці.

Деякі собаки серфили самостійно, а дехто катались зі своїми господарями чи навіть парами з іншими собаками. Перше місце отримала учасниця із австралії на ім'я Еббі.

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Вперше змагання з серфінгу серед собак провели у 2006 році. З того часу з кожним новим чемпіонатом кількіість учасників сильно зростає.

Незвичному спорту для собак навіть присвятили книгу "Собачий гід по серфінгу". У ній йдеться про те, як навчити свого улюбленця стояти на дошці та чому це так подобається тваринам.

Abbie defends her title and takes 1st Place in Medium Dogs and 1st Place Overall in the 2017 #worlddogsurfingchampionships in Pacifica! -- Paul Chinn @worlddogsurfing @abbiesurfs Публикация от Chronicle Photography (@sfchronicle_photos) Авг 6 2017 в 10:43 PDT