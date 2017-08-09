В Каліфорнії пройшов чемпіонат з серфінгу серед собак: неймовірні фото та відео з соцмереж

У Каліфорнії на пляжі Пасіфік Стейт пройшов чемпіонат світу з серфінгу серед собак.
У чемпіонаті взяли участь собаки різних порід та розмірів. Всі учасники змагань мали одягнути рятувальні жилети та повинні мати досвід катання на дошці.
Деякі собаки серфили самостійно, а дехто катались зі своїми господарями чи навіть парами з іншими собаками. Перше місце отримала учасниця із австралії на ім'я Еббі.
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Вперше змагання з серфінгу серед собак провели у 2006 році. З того часу з кожним новим чемпіонатом кількіість учасників сильно зростає.
Незвичному спорту для собак навіть присвятили книгу "Собачий гід по серфінгу". У ній йдеться про те, як навчити свого улюбленця стояти на дошці та чому це так подобається тваринам.