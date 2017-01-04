У Карпатах на канатній дорозі застрягли понад 50 туристів

У Львівській області на горі Погар через припинення електропостачання зупинилась канатно-крісельна дорога, на якій перебувало 52 туристи.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
На канатній дорозі люди просиділи близько однієї години.
Співробітники відомства підключили аварійне живлення канатної дороги та прийняли рішення знімати людей з крісел за допомогою аварійного двигуна в реверсному режимі.
О 14:20 рятувальники зняли останніх лижників з підйомника.
Читайте також: На свята в Україні прогнозують різке похолодання та погіршення погоди
Коментарі