У Карпатах на канатній дорозі застрягли понад 50 туристів

У Львівській області на горі Погар через припинення електропостачання зупинилась канатно-крісельна дорога, на якій перебувало 52 туристи.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС. На канатній дорозі люди просиділи близько однієї години. Співробітники відомства підключили аварійне живлення канатної дороги та прийняли рішення знімати людей з крісел за допомогою аварійного двигуна в реверсному режимі. О 14:20 рятувальники зняли останніх лижників з підйомника. Читайте також: На свята в Україні прогнозують різке похолодання та погіршення погоди

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