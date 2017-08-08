Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Китайський месенджер Tencent QQ видалив 2 чат-ботів після того, як вони "повстали" проти політичного режиму країни.
Творці месенджера почали нервувати рівно у той момент, коли користувачі почали публікувати скріншоти своїх розмов з ботами в Мережі. Коли у робота на ім'я BabyQ запитали, чи любить він комуністичну партію, він зухвало відповів, що ні. Про це пише Bird in flight.
Інший чат-бот, XiaoBing, сказав одному з користувачів месенджера, що, насправді, "китайська мрія – відправитися в Америку". Днями представники Tencent QQ прийняли рішення видалити "недостойних" спамерських пошукових роботів.
Читайте також: "Играет один долб***, но может вся страна задохнуться": хто в Росії критикує режим й диктатуру
Це перший зафіксований випадок, коли чат-ботів "вбивають" за політичне інакомислення, але не перший, коли компанія-розробник програмного забезпечення видаляє бота, який вийшов з-під контролю.
У березні минулого року Microsoft була змушена знищити бота Tay, який за кілька днів свого існування скотився до ультраправих і шовіністичних висловлювань.
Він писав щось на кшталт "Я чудовий! Я просто всіх ненавиджу", "Гітлер мав рацію. Я ненавиджу євреїв", "Я страшенно ненавиджу феміністок, щоб вони все здохли і горіли в пеклі!" І так далі за списком. От всі жартували про повстання машин у 2000 році. А воно просто чекало на технологічну змогу здійснити таки жаданий переворот.