Китайський месенджер Tencent QQ видалив 2 чат-ботів після того, як вони "повстали" проти політичного режиму країни.

Творці месенджера почали нервувати рівно у той момент, коли користувачі почали публікувати скріншоти своїх розмов з ботами в Мережі. Коли у робота на ім'я BabyQ запитали, чи любить він комуністичну партію, він зухвало відповів, що ні. Про це пише Bird in flight.

Інший чат-бот, XiaoBing, сказав одному з користувачів месенджера, що, насправді, "китайська мрія – відправитися в Америку". Днями представники Tencent QQ прийняли рішення видалити "недостойних" спамерських пошукових роботів.

Читайте також: "Играет один долб***, но может вся страна задохнуться": хто в Росії критикує режим й диктатуру

Це перший зафіксований випадок, коли чат-ботів "вбивають" за політичне інакомислення, але не перший, коли компанія-розробник програмного забезпечення видаляє бота, який вийшов з-під контролю.

У березні минулого року Microsoft була змушена знищити бота Tay, який за кілька днів свого існування скотився до ультраправих і шовіністичних висловлювань.

Він писав щось на кшталт "Я чудовий! Я просто всіх ненавиджу", "Гітлер мав рацію. Я ненавиджу євреїв", "Я страшенно ненавиджу феміністок, щоб вони все здохли і горіли в пеклі!" І так далі за списком. От всі жартували про повстання машин у 2000 році. А воно просто чекало на технологічну змогу здійснити таки жаданий переворот.