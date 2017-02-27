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ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

В Києві готові достроково зупинити опалювальний сезон

12:54, сьогодні 2379 Читать новость на русском
Опалювальний сезон в Києві можуть зупинити вже у березні
Опалювальний сезон в Києві можуть зупинити вже у березні / versii.if.ua

Опалювальний сезон в Києві можуть зупинити вже у середині березня, якщо тепла погода зберігатиметься.

Про це заявив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко, інформує видання "Українські Новини".

"Якщо така температурна тенденція буде зберігатися, то в середині березня опалення буде відключено", – заявив Бондаренко.

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В законодавстві передбачено такий розвиток події – якщо протягом трьох днів температура зберігатиметься вищою +8 градусів, орган місцевого самоврядування має право завершити опалювальний сезон.

Теги: Україна опалювальний сезон
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