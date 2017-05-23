В Києві місця для музикантів у метро хочуть продавати через Інтернет

В Києві пропонують використовувати систему онлайн-аукціонів для бронювання музикантами місць для виступів у київському метрополітені.

Як пише Тhe-village проект Kyiv Metropolitan Music Spots пропонує облаштувати точки для гри музикантів у метро. Розробники проекту готові до пілотного запуску вже найближчим часом.

Кожен музикант може зайти на сайт, ввести дату та місце для виступу та запропонувати власну ціну. Кожну точку хочуть здавати на 2 години.

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Стартова ціна для аукціону буде визначались на рівні 20-30 грн за 2 години (це орієнтовна вартість оренди 3 квадратних метрів метрополітену). Далі вартість визначатимуть самі учасники аукціону залежно від часу та місця.

"Завдяки тому, що музикант заплатить за бронювання точки певні кошти, він буде зацікавлений в рентабельності. Він вмотивований грати якісну музику, щоб повертати вже сплачені гроші за точку плюс мати прибуток. Виникне конкуренція, а значить підвищиться якість музичного контенту", – переконані автори проекту.

Зараз розробники проекту чекають відповіді від органів місцевої влади.