В Києві набирає популярності нова форма благочинності – фудшерінг

У Києві почали з'являтися пункти для обміну продуктами. Фудшерінг – поширений в багатьох європейських містах – пробують започаткувати і у Києві.

Спальний район столиці. Біля одного з будинків стоїть помітний, жовтого кольору холодильник з написом "Поділись їжею". Тут можна залишити продукти для малозабезпечених.

От тільки охочих поділитися їжею практично немає. За півтори години з'явився лише один благодійник. Від коментарів чоловік відмовляється.

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А це вже інший район столиці. Від холодильника, який встановили тиждень тому, залишилась лише коробка. Техніку вандали розібрали по частинах.

Але навіть у такому холодильнику люди все одно залишають їжу. Ідея стрімко набуває популярності. Незабаром такі пункти обміну їжею мають з'явитися у Львові, Дніпрі та Тернополі.