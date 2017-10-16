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В Києві пасажир таксі кинув гранату через вікно

14:02, сьогодні 829 Читать новость на русском
Граната викинута з таксі
Граната викинута з таксі / 24 Канал

У Києві пасажир таксі викинув з автомобіля гранату, побачивши поліцейських

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

"На місці події затримали 27-річного пасажира таксі. Чоловік пояснив правоохоронцям: коли він помітив автомобіль із поліцейськими, викинув гранату, щоб уникнути відповідальності за незаконне зберігання боєприпасів", – йдеться в повідомленні.

За цим фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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Затриманому загрожує до семи років позбавлення волі.

Теги: Новини України Зброя Поліція Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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