В Києві пасажир таксі кинув гранату через вікно

У Києві пасажир таксі викинув з автомобіля гранату, побачивши поліцейських

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

"На місці події затримали 27-річного пасажира таксі. Чоловік пояснив правоохоронцям: коли він помітив автомобіль із поліцейськими, викинув гранату, щоб уникнути відповідальності за незаконне зберігання боєприпасів", – йдеться в повідомленні.

За цим фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Читайте також: Поліція зацікавилась плюндруванням муралу з образом Папи Івана Павла ІІ

Затриманому загрожує до семи років позбавлення волі.