В Києві трапилася руйнівна ДТП за участю газонокосарки

У середу вдень, 24 травня, в Києві на мосту поруч з Либідською площею зіткнулися два автомобілі. З багажника одного з авто вилетіла газонокосарка, яка поцілила у ще одне авто.

Про це повідомляє "Обозреватель".

В мережі опубліковані фото аварії, на яких видно мікроавтобус Citroen із розтрощеною передньою частиною кабіни. Окрім того, відкритий багажник цього авто обтягнутий червоною стрічкою.

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Згідно з повідомленням у Facebook-спільноті "Київ оперативний", трапилося лобове зіткнення автомобілів Citroen і "Газель". За попередньою інформацією, водій Citroen не впорався з керуванням, від чого авто розкрутило і відкинуло на смугу зустрічного руху. Там і трапилося зіткнення.

У повідомленні зазначається, що після удару з багажного відділення Citroen вилетіла газонокосарка, яка влетіла в автомобіль Toyota.

В результаті аварії обидва водії отримали травми. На місце прибули правоохоронці.