В Києві відкрили перший центр для дітей-правопорушників

У Києві відкрився перший центр ювенальної пробації. У таких закладах підліткам, які вчинили злочини, допомагають самовизначитися та більше не повторювати своїх помилок.

Замість покарання та виправних робіт – чай, групові заняття та розмова з психологом. Поки що пройти програму можуть тільки ті підлітки, які вчинили не тяжкі злочини. У центрі ще 30 неповнолітніх. Підлітки спілкуються з психологами, тут їм допомагають самовизначитися, знайти професію.

Бути хазяїном свого життя. Приймати рішення самостійно і йти до своєї цілі не зважаючи на те, на що тебе підштовхують друзі,

– розповіла директор Центру ювенальної пробації Вікторія Яцун.

Центр поки що єдиний на всю столицю. Всього в Україні їх відкрили 12. В Мін’юсті результатами роботи задоволені. Лише два відсотки випускників програми знову стають на злочинний шлях.

Це дрібні злочини, це середньої тяжкості, крадіжки, певні хуліганства і тому подібне. Але ті діти, які знаходяться, в тому числі, в колоніях за важкі злочини, вони так само мають право на пробацію, спілкування та на другий шанс,

– заявив міністр юстиції України Павло Петренко.

Досвід перейняли у канадців. Там ця система працює вже 25 років. За цей час в країні суттєво скоротилась кількість дитячих колоній, оскільки з року в рік все менше підлітків відбувають там покарання.

Для дорослих пробаційні центри відкриватимуться також, але пізніше. Перші з'являться вже за два роки. Створюватимуть їх на базі пенітенціарних служб, у районних та обласних центрах.

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