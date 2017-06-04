В Києві виступить російський гурт, який давав концерти в анексованому Криму

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В Києві виступить російський рок-гурт "Крематорій", який давав концерти в Криму після російської анексії у 2014 році. Так, гурт планує виступити на фестивалі Atlas Weekend, який відбудеться з 28 червня по 2 липня.
Про це свідчить анонс виступу "Крематорія" на сайті фестивалю.
"Крематорій" виступить у Києві
Зазначимо, що російський гурт дав мінімум один концерт в анексованому Криму. Це трапилося 8 березня 2015 року в севастопольському клубі "Станция М". В мережі можна легко знайти афіші та фото з цього концерту.
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Афіша виступу "Крематорія" в Криму
Додамо, що на офіційному сайті російського гурту вже прибрали інформацію про кримський виступ, проте анонсували майбутній виступ у Києві.
Анонс виступу "Крематорія" в Києві