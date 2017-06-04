16:25
4 черв 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛЮБОМИР ГУЗАР ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Гнів Ярослава Мудрого. Рівність політики і порнографії
Вєсті Кремля
22:55, 3 червня
Вєсті UA. Жир. Кличко викликає Сатану. Секс-символ Верховної Ради
Вєсті.UA
19:58, 3 червня
Інтелектуальний маразм: як обкрадають та перетворюють на VIP-гурток пенсіонерів НАН України
ЦРУ
08:06, 2 червня
Випуск новин за 13:00: Важка доба в зоні АТО. Приватизація гуртожитків
Випуск новин
14:04, сьогодні
Про другий термін Порошенка, судову реформу та конфлікт із НАБУ, – інтерв'ю з Юрієм Луценком
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:39, 1 червня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЛЮБОМИР ГУЗАР ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Києві виступить російський гурт, який давав концерти в анексованому Криму

16:03, сьогодні 910 Читать новость на русском
Після виступу в Криму
Після виступу в Криму "Крематорій" дасть концерт у Києві / Eatmusic.ru

В Києві виступить російський рок-гурт "Крематорій", який давав концерти в Криму після російської анексії у 2014 році. Так, гурт планує виступити на фестивалі Atlas Weekend, який відбудеться з 28 червня по 2 липня.

Про це свідчить анонс виступу "Крематорія" на сайті фестивалю.

"Крематорій" виступить у Києві

Зазначимо, що російський гурт дав мінімум один концерт в анексованому Криму. Це трапилося 8 березня 2015 року в севастопольському клубі "Станция М". В мережі можна легко знайти афіші та фото з цього концерту.

Читайте також: Світлана Лобода виступила перед російським олігархом

Афіша виступу

Афіша виступу "Крематорія" в Криму

Додамо, що на офіційному сайті російського гурту вже прибрали інформацію про кримський виступ, проте анонсували майбутній виступ у Києві.

Анонс виступу

Анонс виступу "Крематорія" в Києві

Теги: Україна Київ Новини Криму Анексія Криму Музика LifeStyle
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
За що Україні варто подякувати Путіну?
сьогодні, 16:10 За що Україні варто подякувати Путіну?
Блог Медіа 356
На старт, увага, літо! Як цікаво провести час і набратися емоцій
сьогодні, 13:23 На старт, увага, літо! Як цікаво провести час і набратися емоцій
387
Пiдживи мозок. Книжки, що спонукають
сьогодні, 12:22 Пiдживи мозок. Книжки, що спонукають
Книги для гурманів 652
Трійця: що можна і що не можна робити в це свято
сьогодні, 10:06 Трійця: що можна і що не можна робити в це свято
14386
Жизнь на Донбассе: здесь молодость завидует старости
сьогодні, 08:18 Жизнь на Донбассе: здесь молодость завидует старости
Ольга Черненко 3856
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Обшуки в українських офісах "Яндекс": у Путіна оперативно відреагували
 29 травня , 15:30
Україна заарештувала акції "Газпрому"
 31 травня , 12:41
Кращих кінематографістів відзначили премією в Києві
 31 травня , 21:00
CBONDS: група ICU – лідер з торгівлі ОВДП восьмий рік поспіль
26 травня , 10:53
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук