В Києві виступить російський гурт, який давав концерти в анексованому Криму

В Києві виступить російський рок-гурт "Крематорій", який давав концерти в Криму після російської анексії у 2014 році. Так, гурт планує виступити на фестивалі Atlas Weekend, який відбудеться з 28 червня по 2 липня.

Про це свідчить анонс виступу "Крематорія" на сайті фестивалю. "Крематорій" виступить у Києві Зазначимо, що російський гурт дав мінімум один концерт в анексованому Криму. Це трапилося 8 березня 2015 року в севастопольському клубі "Станция М". В мережі можна легко знайти афіші та фото з цього концерту. Читайте також: Світлана Лобода виступила перед російським олігархом Афіша виступу "Крематорія" в Криму Додамо, що на офіційному сайті російського гурту вже прибрали інформацію про кримський виступ, проте анонсували майбутній виступ у Києві. Анонс виступу "Крематорія" в Києві