В Києві впіймали митників хабарників: фото з затримання

Служба безпеки України затримала на хабарі посадовців Київської митниці.

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

Митники вимагали дві з половиною тисячі доларів США від бізнесмена, який займається імпортом товарів. У таку суму зловмисники оцінили неперешкоджання у митному оформленні вантажів.

Відтак оперативники затримали у різних місцях столиці головного державного інспектора управління адміністрування платежів Київської митниці та заступника начальника одного з відділів митного оформлення митного посту "Південний термінал".

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Також ще приймається рішення щодо процесуального затримання третього спільника ‒ одного з керівників митного посту "Південний термінал".

Наразі за місцями роботи та проживання фігурантів справи проводять обшуки.