В Києві зняли незвичайне відео для японського брендового одягу

Компанія "Uniqlo" прорекламувала модну нижню білизну у відеоролику, який знімав український продакшн-компанія в Києві.

В роботі над відео брала участь команда українського продакшну "Radioaktive Film", а також хореограф гучних кліпів Sia і рекламної кампанії аромату "Kenzo World" Раян Геффінгтон.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіли "Radioaktive Film":

У ролику японський бренд хотів показати, що їхня нижня білизна не сковує рухів та дозволяє себе відчути абсолютно вільними. Хореографія та монтаж відео це яскраво підтверджують.

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