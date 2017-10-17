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ПРОТЕСТИ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ СКАНДАЛ З "ТРЕЙД КОММОДІТІ"

В КНДР заявили, що ядерна війна може розпочатись в будь-який момент

08:21, сьогодні 1350 Читать новость на русском
Ядерна війна може розпочатися у будь-який момент
Ядерна війна може розпочатися у будь-який момент / ria.ru

Заступник постійного представника КНДР при ООН Кім Ін Рен заявив, що ситуація на Корейському півострові досягла критичної позначки і в будь-який момент у регіоні може початися ядерна війна.

Про це передає Associated Press.

З таякою заявиою він виступив у понеділок, 16 жовтня, на засіданні 1 комітету Генеральної Асамблеї.

"Ситуація на Корейському півострові, на якій зосереджена увага всього світу, досягла критичної позначки, і ядерна війна може початися у будь-який момент", – наголошує Кім Ін Рен.

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Він також додав, що жодна країна у світі, окрім КНДР, не піддавалася "настільки екстремальній та прямій ядерній загрозі з боку США", і в цій ситуації Пхеньян має повне право на самооборону.

Нагадаємо, до спільних військових навчань США і Південної Кореї, які почались біля берегів Корейського півострова, залучили американський спецпідрозділ "морських котиків".

Теги: Новини політики Зброя війна Ядерна безпека КНДР
Джерело: 24 Канал
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