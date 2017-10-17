В КНДР заявили, що ядерна війна може розпочатись в будь-який момент
Заступник постійного представника КНДР при ООН Кім Ін Рен заявив, що ситуація на Корейському півострові досягла критичної позначки і в будь-який момент у регіоні може початися ядерна війна.
Про це передає Associated Press.
З таякою заявиою він виступив у понеділок, 16 жовтня, на засіданні 1 комітету Генеральної Асамблеї.
"Ситуація на Корейському півострові, на якій зосереджена увага всього світу, досягла критичної позначки, і ядерна війна може початися у будь-який момент", – наголошує Кім Ін Рен.
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Він також додав, що жодна країна у світі, окрім КНДР, не піддавалася "настільки екстремальній та прямій ядерній загрозі з боку США", і в цій ситуації Пхеньян має повне право на самооборону.
Нагадаємо, до спільних військових навчань США і Південної Кореї, які почались біля берегів Корейського півострова, залучили американський спецпідрозділ "морських котиків".