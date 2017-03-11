В Кремлі, фактично, епідемія відставок, – російська опозиціонерка

Останнім часом у верхівці влади Російської Федерації, практично, почалася епідемія відставок. Це може стати дуже позитивним знаком.

Про це розповіла російська опозиціонерка і дисидентка Ольга Курносова в коментарі виданню "Обозреватель".

За її словами, зараз в Росії відбуваються "тектонічні" зміни.

"Насправді зрушення тектонічні. У Росії зараз практично епідемія відставок. Зокрема, в системі МВС після позавчорашньої колегії, їх відбулося дуже багато", – запевняє Курносова.

Вона також додала, що той факт, що фільм опозиціонера Олексія Навального про прем’єра Дмитра Медведєва подивились понад 7 мільйонів людей. А те, що офіційна реакція на цей фільм досі відсутня, теж говорить багато про що.

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