В Кремлі назвали свою версію тем телефонних розмов Порошенка з Путіним

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив телефонні контакти Володимира Путіна та Президента України Петра Порошенка.

Про це повідомляє "РИА Новости".

Сам факт припинення вогню в Авдіївці не обговорювався. Мав місце обмін думками і висловлювання взаємного занепокоєння в зв'язку з ескалацією напруженості. Я лише можу підтвердити, що дійсно мали місце робочі телефонні контакти двох президентів,

– сказав Пєсков.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що нібито з початку 2017 року Порошенко і Путін говорили по-телефону 4 рази.



Прес-служба Порошенка підтвердила інформацію тільки про 2 розмови, зазначивши, що обговорювалося припинення вогню в Авдіївці.