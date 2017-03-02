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АВАРІЇ НА ШАХТАХ БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

В Кремлі назвали свою версію тем телефонних розмов Порошенка з Путіним

14:22, сьогодні 983 Читать новость на русском
Росія теж підтвердила розмови Порошенка з Путіним
Росія теж підтвердила розмови Порошенка з Путіним / ПЛ

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив телефонні контакти Володимира Путіна та Президента України Петра Порошенка.

Про це повідомляє "РИА Новости".

Сам факт припинення вогню в Авдіївці не обговорювався. Мав місце обмін думками і висловлювання взаємного занепокоєння в зв'язку з ескалацією напруженості. Я лише можу підтвердити, що дійсно мали місце робочі телефонні контакти двох президентів,
– сказав Пєсков.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що нібито з початку 2017 року Порошенко і Путін говорили по-телефону 4 рази.

Прес-служба Порошенка підтвердила інформацію тільки про 2 розмови, зазначивши, що обговорювалося припинення вогню в Авдіївці.

Теги: Володимир Путін Україна-Росія Україна Політика Війна на Донбасі Авдіївка Петро Порошенко
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