В Криму українців звільняють з роботи з порушеннями

Адміністрація заводу "Кримський Титан" звільняє українців з порушенням законодавства.
Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило у Facebook.
Зокрема українцям не надають термін для пошуку нового місця роботи.
Для виправдання протиправних дій співробітники ФСБ РФ поширюють інформацію щодо можливої причетності зазначених громадян до спеціальних служб України,
– повідомили у розвідці.
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