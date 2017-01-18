В Криму українців звільняють з роботи з порушеннями

Адміністрація заводу "Кримський Титан" звільняє українців з порушенням законодавства.

Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило у Facebook. Зокрема українцям не надають термін для пошуку нового місця роботи. Для виправдання протиправних дій співробітники ФСБ РФ поширюють інформацію щодо можливої причетності зазначених громадян до спеціальних служб України,

– повідомили у розвідці. Читайте також: Терористи конфліктують з російським командуванням, – розвідка

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