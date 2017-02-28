В Кривому Розі викрили групу чоловіків і жінок, що працювали у порностудіях

Поліція викрила у Кривому Розі цілу мережу порностудій. У квартирах-студіях працювали веб-моделями і чоловіки і жінки. Затримали 15 жінок та 3 чоловіків.

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції Дніпропетровської області.

Як встановили поліцейські, чоловіки і жінки оголювалися, демонструючи свої статеві органи та робили все, що забажає клієнт.

Під час обшуків в квартирах виявили 8 веб-моделей та організатора.

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