В лікарні помер український десантник, який захищав Авдіївку

В лікарні ім. І.Мечникова в Дніпрі помер боєць 79 десантно-штурмової бригади Микола Гуцаленко.

Про це повідомила радник голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа у Facebook.

Десантник був тяжко поранений 21 лютого під час виконання службового обов’язку під Авдіївкою. В стані коми його доправили до Дніпропетровська.

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Відомо, що родичі та земляки бійця збирали гроші для операції в Ізраїлі, проте стан військового не дозволяв його транспортувати.