У Литві виключили можливість перегляду Угоди про асоціацію України з ЄС

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус заявив, що перегляд Угоди про асоціацію України з Євросоюзом є нереальною справою.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Так Лінкявічус прокоментував заяву глави МЗС Угорщини Петера Сійярто про плани ініціювати перегляд Угоди про асоціацію України з ЄС.

"Гадаю, це нереально і цього не станеться, оскільки у нас щодо України і Угоди про асоціацію є консенсус", – сказав литовський міністр.

Лінкявічус також висловив переконання, що схожі питання повинні розглядатися у ході двостороннього діалогу, а Україна відкрита до такого діалогу.

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"На мою думку, питання третіх країн не мають "вклинюватися" у загальноєвропейську позицію. Це повинно розглядатися у двосторонньому діалозі, і наскільки мені відомо, Україна йде на такий діалог, а також – на консультації із Венеційською комісією, що є дуже важливо. І якщо будуть якісь проблеми чи зауваження, – українці готові співпрацювати. Тому ці питання повинні йти своєю чергою. Їх не можна вносити до загального порядку денного Європейського союзу", – стверджує Лінкявічус.