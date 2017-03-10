В "ЛНР" побоюються, що Україна знищить Плотницького

Українські диверсанти мають основне завдання у своїй роботі, це – усунення керівництва "ЛНР" і знищення інфраструктури.

Про це заявила представниця "ЛНР" у робочій підгрупі з гуманітарних питань контактної групи Ольга Кобцева, повідомляє "РИА Новости".

Представниця терористів стверджує, що з початку військових дій в Донбасі "ЛНР" нібито не здійснила жодної операції проти мирного населення. Проте керівництво України "організувало диверсійну роботу на території "республіки".

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"Проти нас була розгорнута багаторівнева війна. Все, починаючи від обстрілів і закінчуючи блокадою, досі виходить виключно від самої України", – заявила Кобцева.