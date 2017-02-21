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В Мексиці на дні водосховища знайшли 400-річний храм: опубліковано відео

14:30, сьогодні 1298 Читать новость на русском
Стародавній храм у Мексиці
Стародавній храм у Мексиці / dailymail.co.uk

В Мексиці через сильну засуху повністю пересохло водосховище "Беніто Хуарес". На його дні знайшли стародавній храм.

Як пише Dailymail, храм побудували монахи-домініканці близько 400 років тому.

Не дивлячись на те, що споруда дуже довго перебувала під водою, вона чудово збереглась. Кожного року, через засуху, храм ставав все помітнішим, однак цього року він майже повністю вийшов з води.

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Зазначимо, що водосховище побудували в 1962 році. Ймовірно, саме тоді храм залили водою.

Теги: LifeStyle Культура Мексика
Джерело: 24 Канал
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