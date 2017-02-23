В Меланії Трамп з'явився двійник

Ізраїльська модель Міра Цур стала ще популярнішою після інавгурації президента Дональда Трампа в США. Адже її тепер постійно порівняють з Меланією Трамп через їхню неймовірну схожіть.

Як передає Gazeta.ua, Міра живе в Нью-Йорку та заробляє перевтіленнями в Меланію для гри в кіно, реклами та фото. Її партнером для перевтілень в Дональда Трампа на знімальному майданчику є актор Джон ДіДоменіко. Гонорар актриси досягає 3 тис доларів, а шоу сьогодні стало неймовірно популярним. "Я обожнюю Дональда та Меланію Трамп. Це робить мою роботу ще приємніше", – ділиться Міра Цур.