20:31
23 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Секретний план російської армії. Хто зачепив его Путіна
Вєсті Кремля
20:59, 22 лютого
Вєсті.UA. Депутати-бублики.
Вєсті.UA
19:50, сьогодні
ЦРУ
21:56, 21 лютого
Випуск новин за 19:00: Депутати поїхали на блокаду.
Випуск новин
20:15, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Курйози
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

В Меланії Трамп з'явився двійник

19:30, сьогодні 1383 Читать новость на русском
Меланія Трамп
Меланія Трамп / Фото з відкритих джерел

Ізраїльська модель Міра Цур стала ще популярнішою після інавгурації президента Дональда Трампа в США. Адже її тепер постійно порівняють з Меланією Трамп через їхню неймовірну схожіть.

Як передає Gazeta.ua, Міра живе в Нью-Йорку та заробляє перевтіленнями в Меланію для гри в кіно, реклами та фото. Її партнером для перевтілень в Дональда Трампа на знімальному майданчику є актор Джон ДіДоменіко.

Гонорар актриси досягає 3 тис доларів, а шоу сьогодні стало неймовірно популярним.

"Я обожнюю Дональда та Меланію Трамп. Це робить мою роботу ще приємніше", – ділиться Міра Цур.

Теги: LifeStyle Курйози США Меланія Трамп
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
5 оригінальних ідей приготування млинців: рецепти з фото
сьогодні, 20:31 5 оригінальних ідей приготування млинців: рецепти з фото
Олена Булан 12
Рекордсмени
сьогодні, 19:01 Рекордсмени "Оскара": "Ла-ла Ленд" пліч-о-пліч з "Титаніком" та історією про Єву
237
Боністіка чи сіггіларія? Колекції, які здивують кожного
сьогодні, 17:10 Боністіка чи сіггіларія? Колекції, які здивують кожного
346
Жизнь в оккупированном Луганске: как хочется быть наконец Украиной
сьогодні, 15:10 Жизнь в оккупированном Луганске: как хочется быть наконец Украиной
Ольга Черненко 2862
Не фарт Фірташа: чому олігарх хоче повернутися до України
сьогодні, 14:14 Не фарт Фірташа: чому олігарх хоче повернутися до України
Наталя Ромашова 2463
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук