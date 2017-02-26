В мене ніби день народження, – лідер O.Torvald про перемогу у Нацвідборі

Лідер гурту O.Torvald Женя Галич прокоментував перемогу свого гурту у Нацвідборі на Євробачення.

Пост із подякою він опублікував на своєму Facebook.

Півночі відповідав на повідомлення у всіх мережах. В мене, ніби, день народження! Дякую всім. Ви самі розумієте, що для нас це неочікувано, але ваша підтримка – це неймовірна сила! Дуже приємно, що ви з нами, і що наших людей стільки,

– написав Галич.

Музикант також зазначив, що не всім вони подобаються, тому "бруд буде литись, хтоб не пройшов" і закликав прихильників не зважати на це.



Нагадаємо, 25 лютого відбувся фінал національного відбору Євробачення. В ньому змагалося шість виконавців, проте кращими виявилися O.Torvald. Виступи усіх фіналістів можна переглянути за посиланням.

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