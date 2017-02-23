В мережі оприлюднили моторошне відео наслідків обстрілів бойовиків

"Військове телебачення" оприлюднило відео наслідків обстрілу селища Водяне (Луганська область).
22 лютого, на Маріупольському напрямку з переносних реактивних пускових установок Град "Партизан", 122-міліметрової артилерії і мінометів різних калібрів бойовики потужно обстрілювали селище.
На відео військовий розповідає про те, як і чим бойовики ведуть вогонь. На кадрах зафіксовані зруйновані будинки та понівечена природа навколо.
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