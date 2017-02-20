В мережі оприлюднили відео вбивства Кім Чен Нама

В інтернеті з'явилося відео з камер спостереження, на якому зафіксували напад на Кім Чен Нама — зведеного брата лідера КНДР Кім Чен Ина.

Записи камер відеоспостереження аеропорту Куала-Лумпура були опубліковані в YouTube.

На цих кадрах зафіксовано останні хвилини життя Кім Чен Нама. Він попрямував до квиткового терміналу аеропорту. У цей момент дівчина в білій блузці підійшла до нього ззаду і щось притиснула до його обличчя, після чого вона зникла.

На наступних кадрах Кім Чен Нам розповідає співробітниці аеропорту про те, що трапилося і в супроводі поліцейських направляється в медпункт аеропорту.

Нагадаємо, 14 лютого стало відомо, що в малазійському аеропорту Куала-Лумпура був вбитий по батькові старший брат теперішнього лідер Північної Кореї Кім Чен Ина. До 45-річного Кім Чон Нама підійшли дві невідомі жінки і вкололи йому невідому речовину.



ЗМІ припускають, що його могли вбити через спадок батька – попереднього лідера КНДР Кім Чен Іра.



Поліція Малайзії затримала вже четвертого підозрюваного в рамках розслідування справи про вбивство старшого брата лідера КНДР Кім Чон Нама.