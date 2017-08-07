В мережі опублікували фото, які були зроблені на камеру з 16 об’єктивами

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Компанія Light, яка займається випуском камери із 16 об’єктивами, показала фото зроблені на цьому пристрої.
Знімки були опубліковані в честь старту продажу камери L16, пише PetaPixel. Серед фото є портрет чоловіка з роздільною здатність 83 мегапікселі. Фото у повному розиренні можна подивитись тут.
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Про випуск камери L16 оголосили ще в кінці 2015 року, а вже влітку 2016 року розробники змогли зібрали близько 30 мільйонів доларів інвестицій.
Головним козирем такої камери є її об'єктиви. Кожен з них має різну фокусну відстань, що дозволяє змінювати точку фокусу, глибину різкості та налаштування експозиції вже на етапі обробки фото.
Перша партія камер вже розпродана. Їх отримали клієнти, які встигли оформити попереднє замовлення. Невдовзі компанія планує розпродати нову серію камер, однак зараз потенційним покупцям можна лише підписати на розсилку від компанії.