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В мережі опублікували фотографії розкішного маєтку "королеви Instagram"

06:07, сьогодні 134 Читать новость на русском

Одне з американських видань опублікувало в мережі фотографії особняку відомої американської кінозірки Кайлі Дженнер.

Про це повідомило видання Elle Decor.

Популярна модель і телезірка Кайлі Дженнер, яка у 2016 році увійшла в ТОП-10 найбільш знаменитих людей в Instagram, у своєму особняку має п'ять спалень і сім ванних кімнат. Також на території маєтку Кайлі є тенісний корт, простора кухня з професійним кухонним обладнанням, власний кінотеатр і басейн.

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Також у виданні зазначають, що Дженнер не є власницею маєтку, а лише орендує його, а вартість щомісячної оренди складає 125 тисяч доларів на місяць.

Теги: LifeStyle Фотоновини мода
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