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В мережі почали продавати "Біблію мемів"

16:53, сьогодні 263
Біблія мемів
Біблія мемів / buzzfeed.com

Блогер Джейсон Вонг створив книжку "Біблія мемів" (Holy Meme Bible), де зібрав найбільш вірусні картинки минулого року.

Як пише BuzzFeed, до книги увійшли популярні меми 2016 року, зокрема злий Спанч-Боба, жабеня Пепе, Майкл Джордан, який плаче та горила Харамбе.

Читач також може пройти лабіринт, з'єднати точки або просто розфарбувати чорно-білі картинки у книжці.

Автор зазначив, що "Біблія мемів" стала надзвичайно популярною – перша партія була розпродана за декілька годин після старту продажів.

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Вартість одного примірника становить 10 доларів.

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