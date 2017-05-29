В мережі шаленіють від фото зайця із цигаркою: перли соцмереж

В аеропорті Дубліна сфотографували зайця, який пробігав із цигаркою в роті.
Фотографію тварини зробила Луіза Ачесон та опублікувала знімок в Twitter. Світлина стала неймовірно популярною в мережі.
"Речі, які ніколи не очікуєш: переді мною щойно пробігся заєць із сигаретою в зубах. Duty free?", – підписала фото Ачесон.
Читайте також: Фотограф зробив вражаючий кадр підводного бобра після 4 років полювань
Дівчина також зазначила, що їй дуже пощастило зазняти це на телефон. Луіза розповіла, що з цигаркою в зубах тварина пробіглась через всю автостоянку.
Після публікації поста в Twitter посипались жарти: одні пишуть, що підозрювали, що куріння може призвести до такого і що не засуджують самого зайця, а його приклад для наслідування.
Однак деякі юзери заспокоїли, що у зайця просто дуже великі зуби.
"Привіт, Луіза. Це не сигарета, а перерослий зуб"
"Хмм... Я чув, що куріння може привести до втрати зайця"
"Я не засуджую зайця, а засуджую його приклад для наслідування"
"Сумно, що наші погані звички розповсюджуються"
"Він просто щойно приземлився на своєму зайцеплані."
"Де Аліса?"
"Він напевно втік з лабораторії, яка тестує цигарки"