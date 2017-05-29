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В мережі шаленіють від фото зайця із цигаркою: перли соцмереж

18:10, сьогодні 649 Читать новость на русском
Заєць із цигаркою
Заєць із цигаркою / Фото з соцмереж

В аеропорті Дубліна сфотографували зайця, який пробігав із цигаркою в роті.

Фотографію тварини зробила Луіза Ачесон та опублікувала знімок в Twitter. Світлина стала неймовірно популярною в мережі.

"Речі, які ніколи не очікуєш: переді мною щойно пробігся заєць із сигаретою в зубах. Duty free?", – підписала фото Ачесон.

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Дівчина також зазначила, що їй дуже пощастило зазняти це на телефон. Луіза розповіла, що з цигаркою в зубах тварина пробіглась через всю автостоянку.

Після публікації поста в Twitter посипались жарти: одні пишуть, що підозрювали, що куріння може призвести до такого і що не засуджують самого зайця, а його приклад для наслідування.

Однак деякі юзери заспокоїли, що у зайця просто дуже великі зуби.

"Привіт, Луіза. Це не сигарета, а перерослий зуб"

"Хмм... Я чув, що куріння може привести до втрати зайця"

"Я не засуджую зайця, а засуджую його приклад для наслідування"

"Сумно, що наші погані звички розповсюджуються"

"Він просто щойно приземлився на своєму зайцеплані."

"Де Аліса?"

"Він напевно втік з лабораторії, яка тестує цигарки"

Теги: LifeStyle Курйози Соцмережі світ тварин
Джерело: 24 канал
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