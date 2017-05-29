В мережі шаленіють від фото зайця із цигаркою: перли соцмереж

В аеропорті Дубліна сфотографували зайця, який пробігав із цигаркою в роті.

Фотографію тварини зробила Луіза Ачесон та опублікувала знімок в Twitter. Світлина стала неймовірно популярною в мережі.

"Речі, які ніколи не очікуєш: переді мною щойно пробігся заєць із сигаретою в зубах. Duty free?", – підписала фото Ачесон.

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Дівчина також зазначила, що їй дуже пощастило зазняти це на телефон. Луіза розповіла, що з цигаркою в зубах тварина пробіглась через всю автостоянку.

In things I never expect, a hare with a cigarette in its mouth just ran past me @DublinAirport! Duty free? #cigharette #nothingtodeclhare pic.twitter.com/LqvHwX131T — Louise Acheson (@ach0) 28 травня 2017 р.

Після публікації поста в Twitter посипались жарти: одні пишуть, що підозрювали, що куріння може призвести до такого і що не засуджують самого зайця, а його приклад для наслідування.

Однак деякі юзери заспокоїли, що у зайця просто дуже великі зуби.

"Привіт, Луіза. Це не сигарета, а перерослий зуб"

@ach0 hi Louise, that's not a cigarette, it has an overgrown tooth. — Dublin Airport (@DublinAirport) 29 травня 2017 р.

"Хмм... Я чув, що куріння може привести до втрати зайця"

"Я не засуджую зайця, а засуджую його приклад для наслідування"

"Сумно, що наші погані звички розповсюджуються"

"Він просто щойно приземлився на своєму зайцеплані."

"Де Аліса?"

"Він напевно втік з лабораторії, яка тестує цигарки"