В мережі з'явилися деталі про сьомий сезон "Гри престолів"

В мережі з'явилася інформація про те, що сьомий сезон культового серіалу "Гра престолів" може бути довшим, аніж планували раніше.

Директор HBO зазначив, що в даний момент творці серіалу ще не визначилися з кількістю серій останнього сезону, пише GoGetNews.

Раніше повідомлялося про шість епізодів сьомого сезону, проте, офіційно ця інформація не підтверджувалася. Ймовірно, кількість серій буде коливатися від 8 до 10. До слова, шостий сезон містив собі 10 серій.

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Серіал повернеться на екрани цього літа, а не в квітні, як попередні сезони. Сьомий сезон покажуть пізніше, так як його зйомки почалися тільки в зимові місяці.