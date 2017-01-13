В мережі з'явилось фото, як Путін в Кремлі приймає ватажка найманців

У соцмережах з'явилось фото, на якому президент Росії Володимир Путін приймає людину схожу на команждира російських найманців Дмитра Уткіна, бойовиків якого помічали і в Сирії, і на Донбасі.

Фото з'явилось у соцмережі "ВКонтакте". На ньому чоловік невисокого зросту, схожий на російського президента позує на фото з чотирма кремезними чоловіками з військовими нагородами.

Як пише видання "Фонтанка", один з чоловіків з орденами схожий на керівника "приватної військової компанії Вагнера", якого помічали у бойових діях на Донбасі та у Сирії.

В особи, схожої на Уткіна, на грудях нарахували одразу чотири "ордени мужності".

За даними видання, фото було зроблене на прийомі в честь російського "дня героїв батьківщини" у Георгієвському залі Кремля 9 грудня 2016 року.

До слова, раніше прес-служба Кремля підтверджувала федеральній агенції ТАСС присутність керівника ПВК "Вагнер".

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За словами "голоса" Путіна Дмитра Пєскова, Уткін дійсно був запрошений на урочистий прийом до Кремля 9 грудня у якості нагородженого "орденом мужності".

Як пише "Фонтанка", нацманці цієї приватної військової компанії виконують роль прикриття для російських військових у бойових діях як на Донбасі, так і в Сирії.