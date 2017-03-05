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В мережі з'явився трейлер фільму "Дедпул-2"

17:41, сьогодні 829 Читать новость на русском
Трейлер фільму
Трейлер фільму "Дедпул-2" / Скрін з трейлеру

Перший офіційний трейлер фільму з'явився 4 березня у відеохості Youtube.

Прем'єра фільму "Дедпул-2" очікується у 2018 році.

Зйомки другої частини "Дедпула-2" ще не почалися, але його режисер Девід Літч і Райан Рейнольдс зняли невеликий ролик спеціально для прем'єри фільму "Логана": перед показом фільму в кінотеатрах вперше показали невеличкий тизер "Дедпул-2", де на деяких кадрах можна побачити декілька відсилань до самого фільму "Логана":

Що цікаво, головний супергерой трейлеру Вейд Вінстон Вілсон (Раян Рейнольдс) намагається допомогти городянину, який потрапив в біду, але трішки запізнюється, тому що спершу йому потрібно одягнути костюм.

Саме тут Дедпул теж згадує Росомаху (головного героя "Логана"), жартуючи з нього, що йому не потрібно витрачати так багато часу на переодягання в супергеройський костюм. Фанатів творці фільму попереджають, що ролі самого Росомахи у "Дедпулі-2" не буде.

Також варто додати, що ця сцена пародіює знаменитий процес перевдягання Супермена в телефонній будці під музику з оригінального "Супермена" 1978-го року з Крістофером Рівом в головній ролі.

А самий офіційний трейлер виглядає так:

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Теги: LifeStyle Кіно
Джерело: 24 канал
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