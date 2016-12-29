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В мережу потрапила нова інформація про iPhone 8

05:19, сьогодні 362 Читать новость на русском
Нова інформація про iPhone 8
Нова інформація про iPhone 8 / GettyImages

Новий iPhone 8 ймовірно отримає вертикальну подвійну камеру і 5-дюймовий екран.

Про це пише японський ресурс MacOtakara.

За інформацією інсайдерів, гаджет буде оснащений особливою вертикальною подвійною камерою для 3D-зйомки, а також екраном у 5 дюймів.

Також повідомляється, що пристрій отримає більш яскраву і економічну OLED-матрицю і корпус зі скла, завдяки чому гаджет буде підтримувати бездротову зарядку.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що компанія Apple випустить преміальний смартфон у співпраці з автомобільним брендом Ferrari.

Теги: Розробки Apple iPhone
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