В мережу потрапила нова інформація про iPhone 8

Новий iPhone 8 ймовірно отримає вертикальну подвійну камеру і 5-дюймовий екран.

Про це пише японський ресурс MacOtakara.

За інформацією інсайдерів, гаджет буде оснащений особливою вертикальною подвійною камерою для 3D-зйомки, а також екраном у 5 дюймів.

Також повідомляється, що пристрій отримає більш яскраву і економічну OLED-матрицю і корпус зі скла, завдяки чому гаджет буде підтримувати бездротову зарядку.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що компанія Apple випустить преміальний смартфон у співпраці з автомобільним брендом Ferrari.