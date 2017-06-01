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На меткомбінатах "Метінвесту" мінімальна зарплата дорівнює середній по Україні, – прем'єр-міністр

16:34, сьогодні 171 Читать новость на русском
"Метінвест" / focus.ua

На меткомбінатах «Метінвесту» мінімальна зарплата співробітників дорівнює середній заробітній платі по Україні.

Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив в ході візиту в прифронтовій Маріуполь, де відвідав один з найбільших металургійних комбінатів України "Азовсталь".

"Я хочу сказати, що у вас навіть мінімальна (заробітна плата, – Ред.), як середня по Україні", – повідомив Гройсман під час спілкування з представниками підприємства.

Також, в ході зустрічі з прем'єр-міністром, генеральний директор Групи Енвер Цкітішівілі повідомив, що з червня по всій Групі Метінвест стався підйом заробітної плати в середньому на 20%.

Теги: гроші металургія Володимир Гройсман Мінімальна зарплата
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