На меткомбінатах "Метінвесту" мінімальна зарплата дорівнює середній по Україні, – прем'єр-міністр

На меткомбінатах «Метінвесту» мінімальна зарплата співробітників дорівнює середній заробітній платі по Україні.

Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив в ході візиту в прифронтовій Маріуполь, де відвідав один з найбільших металургійних комбінатів України "Азовсталь".

"Я хочу сказати, що у вас навіть мінімальна (заробітна плата, – Ред.), як середня по Україні", – повідомив Гройсман під час спілкування з представниками підприємства.

Також, в ході зустрічі з прем'єр-міністром, генеральний директор Групи Енвер Цкітішівілі повідомив, що з червня по всій Групі Метінвест стався підйом заробітної плати в середньому на 20%.