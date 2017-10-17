В Мінекології назвали, скільки людей в Україні помирають через погану екологію

За даними ВООЗ, кожних дві години в Україні помирають 3 людини через поганий стан довкілля.

Про це повідомляє прес-центр Міністерства екології з посиланням на міністра екологіі та природних ресурсів Остапа Семерака.

"Лише через високий рівень забруднення атмосферного повітря Україна може втрачати до 15% врожаю. Але мене вражають інші цифри. За даними ВООЗ, кожних дві години в Україні помирають 3 людини через поганий стан довкілля", – наголосив Семерак.

Він зауважив, що Всесвітній економічний форум відводить Україні 77-ме місце зі 144 країн, оцінених під час складання Індексу глобальної конкурентоспроможності. Це пов'язано з корупцією в країні, а також з несталим використанням природних ресурсів. Через це українська економіка може втрачати до 11% ВВП.

Читайте також: Зникнення Херсону та острів Крим: екологічна катастрофа насувається на Україну

Семерак додав, що питання охорони довкілля до цього часу в Україні не є пріоритетними.