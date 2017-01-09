В Міноборони розповіли про поранення бійців АТО за добу

За минулу добу п'ятеро українських військовослужбовців отримали поранення в зоні проведення АТО.

Про це на брифінгу розповів речник Міноборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу в результаті бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, п'ять отримали поранення", – сказав він.

Мотузяник поінформував, що на луганському напрямку кількість випадків порушення перемир'я зменшилася вдвічі – до 10. З них два обстріли в Троїцькому були із застосуванням мінометів. В районі Попасної, а саме поблизу села Новозванівка, незаконні збройні формування обстрілювали позиції сил АТО з гранатометів різних систем і стрілецької зброї, в основному в темний час доби. Також по одній збройної провокації противник провів у Станиці Луганській і Лопаскіно.

На донецькому напрямку бойовики вели вогонь на Світлодарській дузі, північних околицях Горлівки і в Авдіївській промзоні. Важке озброєння бойовики застосовували в усіх трьох районах. Всього за минулу добу на донецькому напрямку зафіксовано 11 ворожих обстрілів, в тому числі 5 – з важкого озброєння.

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На маріупольському напрямі найбільш напруженою обстановка залишається на ділянці фронту Павлопіль – Широкине.

Там противник почав провокувати наших військових вже з півночі, відкриваючи вогонь в сторону українських позицій з автоматів і великокаліберних кулеметів. Вже ближче до обіду в хід пішли міномети, з яких противник обстріляв українські рубежі оборони в Гнутовому, Водяному і Широкиному. А під вечір, з настанням сутінків, бойовики завдали артилерійського удару по силах АТО в Широкиному і двічі обстріляли з танка наш опорний пункт в Талаківці,

– розповів Мотузяник.

На ділянці фронту Мар'їнка – Красногорівка, за словами спікера Міноборони, 8 січня зафіксовано 4 випадки порушення режиму припинення вогню, всі – неприцільно і з використанням стрілецької зброї. Всього за минулу добу на маріупольському напрямі відбулося 30 ворожих обстрілів, в тому числі 8 – з важкого озброєння.