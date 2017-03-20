В Москві хочуть закрити українську бібліотеку

Українську бібліотеку в Москві можуть незабаром "неофіційно" закрити. Міська влада вирішила відкрити там Центру слов'янської культури, де будуть представлені 13 країн Південно-Східної Європи.

Про це повідомляє DW.

52 тисячі книжок із фонду установи планують перемістити до Всеросійської бібліотеки іноземної літератури.

До слова, це єдина українська бібліотека, яку фінансували з російської казни. Однак наразі вона стала заручником політичного напруження між Москвою та Києвом: спочатку були обшуки, потім директорка бібліотеки Наталія Шаріна опинилась під слідством через інкриміновані їй "розпалювання ненависті та ворожнечі".

Часи роботи бібліотеки скоротили, відвідувачів почали пускати лише за паспортами, а не читацьким квитком. А курси вивчення української мови, які там проходили взагалі припинили.

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