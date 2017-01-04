В Москві затримали учасників одиночних пікетів на підтримку Дадіна

У російській столиці Москві у середу затримали 6 учасників одиночних пікетів на підтримку ув’язненого активіста Ільдара Дадіна.

Як повідомляє у своєму "Фейсбуці" інший активіст Сергій Ожич, затримано Олену Захарову, Марію Рябикову, Михайла Ляшкевича, Павла Кузнецова, Тетяну Таврит та Леоніда Дуброво. Читайте також: Катують холодом і голодом, – активіст розповів про тортури у колонії Росії Всі вони брали участь у пікетах біля будівлі Федеральної служби виконання покарань у центрі Москви. Наразі затримані перебувають в одному з райвідділків поліції. Активісти вимагають від уповноваженого відомства повідомити місцеперебування Ільдара Дадіна, якого понад місяць тому етапували з колонії у невідомому напряму.

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