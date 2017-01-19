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В МОЗ спрогнозували, коли закуплять ліки для України на 2017 рік

23:01, 18 січня 75 Читать новость на русском
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Закупівлю ліків на рік Україна повністю оплатить до кінця березня. В цьому запевняє виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

На ліки цьогоріч у бюджеті передбачили майже 6 мільярдів гривень. А це на 2 мільярди більше, ніж торік.

Крім того, Мінфін дозволив проплатити все відразу, а не розбивати суму на весь рік, як це було раніше.

Перший раз за 5 років ми будемо закуповувати ліки і мати доставки тих ліків в тому самому році, коли ми їх замовили. Ну це буде чудо в Україні. Через технічні, бюрократичні і фінансові причини це забирає 3 місяці, щоби ми завершили закупівлі, щоби всі тендери могли бути оголошені і ми вже могли почати доставки,
– заявила Уляна Супрун.

Читайте також: У МОЗ обіцяють безкоштовне лікування тим, у кого стався інфаркт

Теги: Здоров'я Україна Уляна Супрун Лікування Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 Канал
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