В Музеї мадам Тюссо презентували воскового Трампа

Рішучий та серйозний Дональд Трамп – таким його зможуть побачити відвідувачі Музею мадам Тюссо у Лондоні.

Тепер копія овального кабінету в Білому домі має нового президента. Фігуру Трампа, яка замінила воскового Обаму, презентували напередодні інавгурації президента Сполучених Штатів.

Процес виготовлення фігури Трампа почали ще торік у червні. За словами скульпторів, найскладнішим було відтворити фірмову зачіску Трампа, але з цією проблемою зіштовхнулись не в перше. Адже, новообраний президент США раніше вже співпрацював з музеєм Тюссо.

Фігура Дональда у нас була готова ще раніше. Оскільки у минулому він був відомою особою, ми створили його постать ще у 1997 році. Тож ми вже співпрацювали з ним і зняли необхідні мірки. Тому нинішня фігура просто оновлена – старша версія колишнього Трампа,

– сказала генеральна директорка Музею мадам Тюссо у Вашингтоні Тереза Альвіч.

Всього у Лондоні створили чотири фігури американського президента. Три інших вже поїхали у Вашингтон, Нью-Йорк та Орландо. Широкій публіці воскового Трампа покажуть 20 січня – у день інавгурації 45-го президента.

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