В МВС назвали версію вбивства помічника директора "Укрспирту"

Радник глави МВС Антон Геращенко підтвердив, що вранці 30 травня у Києві застрелили помічника директора державного концерну "Укрспирт" – Віктора Панкова.

"Свого часу Віктор Панков і сам двічі займав пост Глави цієї не простої державної компанії, що постійно потрапляє в скандали, пов'язані з реалізацією "лівого" спирту", – повідомив Геращенко.

Він також додав, що поліція буде розглядати всі можливі версії цього вбивства.

"Думаю, що однією з провідних версій підлягають перевірці, повинна бути версія вбивства Віктора Панкова, пов'язана з роботою в державному концерні "Укрспирт", – написав Геращенко.