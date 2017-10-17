В МВС побоюються штурму Ради з вибуховими пакетами

Протестувальники можуть спробувати штурмувати Верховну Раду з використанням вибухових пакетів. Таке припущення зробив радник глави МВС України Зорян Шкіряк.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"За наявною інформацією, "Віденський хор хлопчиків" на чолі з "деригентом" Грішиним з дуже миролюбної і дуже побожної фракції "Самопоміч", ймовірно, мають намір здійснити спробу штурму ВР з використанням вибухових пакетів", – написав Шкіряк.

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Він зазначив, що правоохоронці "зберігають спокій і холодний розум, але готові до будь-яких викликів".

"На грубі правопорушення підрозділи МВС реагуватимуть адекватно, виключно в рамках наділених їм повноважень", – запевнив радник глави МВС.

Нагадаємо, 17 жовтня у Києві під стінами Верховної Ради відбувається масштабний мітинг, учасники якого висувають три основні вимоги: створення антикорупційних судів, скасування депутатської недоторканності, прийняття нового виборчого закону.