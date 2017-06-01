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В МВС розповіли деталі про особу стрілка, що відкрив вогонь по бійцю АТО в Києві

20:57, сьогодні 992
В Адама Осмаєва стріляв власник українського закордонного паспорта
В Адама Осмаєва стріляв власник українського закордонного паспорта / Politeka

У стрілка, який відкрив вогонь у Києві в учасника АТО, що служив у лавах батальйону поліції "Київ-2", Адама Осмаєва, виявлено закордонний паспорт громадянина України.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на директора департаменту комунікації МВС Артема Шевченка.

Він зазначив, що наразі перевіряється достовірність документа і встановлюється особа нападника.

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Шевченко уточнив, що в цьому паспорті є дані про перетин чоловіком кордону в минулому році, зокрема з Білоруссю і Росією.

Речник МВС додав, на місці знайдені три пістолети – два пістолета Макарова та один пістолет іноземного виробництва "Глок". Також наразі відбувається збір речових доказів.

"Стрілянина сталася в автомобілі", – зазначив Шевченко, додавши, що дружина Осмаєва Аміна Окуєва не постраждала.

"Метою стрілка був Адам Осмаєв – саме по ньому відкрив вогонь чоловік, який представлявся французьким кореспондентом", – наголосив речник МВС.

Шевченко також розповів, що можливими мотивами скоєння злочину чоловіком було бажання помститися "за патріотичну позицію подружжя в добровільному русі і в публічній сфері".

Речник МВС додав, що Окуєва наразі дає свідчення поліцейським, згодом буде дана правова оцінка її дій.

"Вона стверджує, що відкрила огонь з метою самозахисту і щоб припинити злочинні дії щодо чоловіка", – сказав Шевченко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 1 червня на Подолі у Києві сталася стрілянина. Вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків.

У ЗМІ поширили інформацію про те, одним із поранених у стрілянині на Подолі в Києві виявився росіянин Адам Осмаєв – його на батьківщині звинувачують у замаху на президента Володимира Путіна.

Згодом в МВС підтвердили особу пораненого росіянина під час стрілянини у Києві.

Теги: Україна Кримінал Міністерство внутрішніх справ
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