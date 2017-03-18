В МЗС назвали новий елемент гібридної війни Росії проти України

Через абсолютну відсутність волі Москви, Росія досі не виконала жодного пункту Мінських домовленостей та ще й додала новий елемент гібридної війни.

Таку заяву зробила речниця Міністерства закордонних справ Мар'яна Беца.

За її словами, постійні порушення Російською Федерацією Мінських домовленостей підривають зусилля України і міжнародної спільноти, спрямовані на відновлення миру і безпеки на Сході.

Події останнього місяця стали показовою демонстрацією з боку Кремля наміру продовжувати курс на ескалацію розпочатого нею збройного конфлікту та небажання дотримуватися взятих на себе зобов’язань,

– наголосила вона.

Беца додала, що новим елементом гібридної війни Росії проти України стало захоплення українських підприємств російсько-терористичними силами.

Вона зазначила, що МЗС звернулося до закордонних партнерів України з проханням з розумінням поставитися до рішення РНБО щодо переміщення вантажів через лінію зіткнення.

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