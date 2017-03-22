В МЗС назвали спекуляцією на користь Росії заяву про автономію угорської меншини на Закарпатті

В Міністерстві закордонних справ України вважають, що заява Віце-прем’єр-міністра Угорщини Жолта Шем’єна про створення автономій угорської меншини в сусідніх країнах, в тому числі і на Закарпатті, може призвести до нагнітання атмосфери недовіри і нерозуміння.

Коментар опубліковано на офіційному сайті українського МЗС.

В ньому дипломати зазначають, що сподіваються, що заклики Жолта Шем’єна "не відповідають офіційній позиції Будапешта щодо відносин між двома країнами". І нагадують, що питання про нацменшини було неодноразово використано Росією, що в подальшому призвело до військової агресії Кремля на території України.

"Ми розраховуємо, що позиція стосовно поваги до територіальної цілісності, суверенітету і Конституції нашої держави й надалі залишатиметься в основі наших добросусідських відносин", – зазначили в МЗС.

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Як повідомляє ЛІГА.net, 20 березня угорський міністр заявив, що угорці, які проживають на Закарпатті, мають зберігати свою ідентичність. Також з його уст неодноразово лунали заклики про те, що в сусідніх країнах мають бути автономії для угорських меншин.