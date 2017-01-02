В МЗС повідомили про долю українців після теракту у Стамбулі

У Міністерстві закордордонних справ України уточнили, чи були українці серед жертв кривавого нападу терористів на нічний клуб у Стамбулі.
Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці МЗС.
"Ідентифікація загиблих і поранених у Стамбулі завершується. Громадян України серед жертв і постраждалих немає", – зазначено у повідомленні.
У відомстві запевнили, що український консул підтримує оперативний контакт з поліцією Стамбула.
Нагадаємо, в ніч на 1 січня у нічному клубі Стамбула стався теракт. Невідомий (досі достеменно відомо, чи діяв він один) відкрив вогонь у нічному закладі, внаслідок якого 39 людей загинуло, серед яких 24 іноземці, і майже 70 зазнали поранень.
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